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البورصة المصرية تسجل تراجعا والأسهم السعودية ترتفع

28
DECEMBER
2020
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انخفضت الأسهم المصرية بشكل حاد اليوم الأحد بعدما أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين ارتفعت الأسهم السعودية بعد اكتشاف أربعة حقول نفط وغاز جديدة.
 
وهبط مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9% إلى 10586 نقطة بعدما حقق مكاسب على مدار 3 جلسات متتالية حيث تراجعت معظم الأسهم، وفقد سهم "البنك التجاري الدولي" و"الشركة الشرقية للدخان" 1.3% لكل منهما.
 
ومن بين الأسهم القليلة الرابحة، مستشفى "كليوباترا" الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2.4% بعد أن أعلنت الشركة أنها ستستحوذ على مستشفيات مجموعة "ألاميدا" للرعاية الصحية في مصر.
 
وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، مشيرا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وثبت البنك المركزي سعر إقراض ليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، أدنى مستوى منذ يوليو 2014.
 
أما المؤشر السعودي فأغلق مرتفعا 0.4% واصلا إلى 8741 نقطة، وازداد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 0.8% و"كيان للبتروكيماويات" 3.6%.
 
وارتفع سهم "أرامكو السعودية" 0.1% بعد أن أعلنت الشركة المملوكة للدولة اكتشاف النفط في بئر العجرمية بشمال غرب مدينة رفحاء، حيث أظهرت الاختبارات معدل تدفق بلغ 3850 برميلا يوميا.
 
وصعد المؤشر السعودي 4.2% منذ بداية العام، وهو أفضل أداء بين نظرائه في الخليج.
 
وفقد مؤشر دبي 0.5% متراجعا إلى 2516 نقطة لينهي موجة صعود لـ3 جلسات، ونزل سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك دبي الإسلامي" 0.9%، وانخفض سهم "داماك" العقارية 3.5%.
 
أقرت دبي، التي تعد مركز المال والأعمال بدولة الإمارات، ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار) للعام 2021، أقل 14% عن موازنة 2020.
 
وفي أبوظبي، خسر المؤشر 0.6% مسجلا 5096 نقطة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 %، وتراجع سهم اتصالات 0.5%.
 
وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.3% عند 10564، مواصلا مكاسب الجلسات السابقة، وارتفع سهم "أريد للاتصالات" 2.8% و"مصرف الريان" 0.9%.
 
المصدر: "رويترز"
Reuters
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