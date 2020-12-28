صحيفة: بريطانيا وتركيا توقعان اتفاق تجارة حرة

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ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الأحد، أن بريطانيا وتركيا تعتزمان التوقيع على اتفاق تجارة حرة يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن البلدين انتهيا من وضع اللمسات الأخيرة على نص "اتفاق الاستمرارية" الذي يؤكد تواصل شروط التجارة الحالية بين أنقرة ولندن.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق من قبل ممثلين عن كلا البلدين خلال اجتماع افتراضي.

ولفتت "فاينانشال تايمز" إلى أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه منذ توصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتفيد بيانات وزارة التجارة الدولية البريطانية بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وتركيا بلغ العام الماضي حوالي 19 مليار جنيه استرليني.