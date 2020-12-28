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"كورونا" يوجة ضربة قوية لسامسونغ.. حدث لأول مرة منذ 9 سنوات

28
DECEMBER
2020
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سجلت شركة "سامسونغ" انخفاضا في مبيعات هواتفها، وذلك لأول مرة منذ 9 سنوات، وفق ما كشف تقرير كوري جنوبي.
 
 
وقال موقع "كوريا آي تي نيوز" إن مبيعات الهواتف لدى سامسونغ هذا العام تراجعت إلى أقل من 300 مليون وحدة، مما يعني أنها المرة الأولى منذ 9 سنوات التي تشحن فيها الشركة الكورية الجنوبية هذا العدد.
 
وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبيعات سامسونغ بنهاية الربع الثالث بلغت 189.4 مليون وحدة، مبرزا أن إجمالي مبيعات الشركة هذا العام يقدر بنحو 270 مليون وحدة.
 
وأوضح المصدر أن الشركة كانت تتوقع هذه الأرقام، وذلك بالنظر إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا.
 
وتخطط سامسونغ للترويج بشكل كبير للهواتف الذكية القابلة للطي في عام 2021، مع توسيع تشكيلة النماذج الداعمة لشبكات الجيل الخامس من الفئة المنخفضة والمتوسطة بالكامل.
 
ويتوقع أن يحل هاتف سامسونغ القابل للطي يحل محل سلسلة "Note"، التي تشير بعض المصادر إلى أن الشركة ستتخلى عنها بصفة نهائية العام المقبل.
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