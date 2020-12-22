living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الأجهزة الذكية.. أبل تقتحم عالم السيارات

22
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لن تكون شركة أبل الأميركية صانعة هواتف فحسب، بل ستكون مسؤولة أيضا عن انتاج سيارات ذاتية القيادة، خلال 24 شهرا.
 
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن أبل تمضي قدما في تطوير سيارات ذاتية القيادة وتسعى لبدء إنتاج سيارات في 2024/ قد تضم تكنولوجيتها فائقة التطور في البطاريات.
 
وتعرف خطة صناعة السيارات للشركة المصنعة لهواتف آيفون باسم المشروع "تيتان"، وتسير بشكل متقطع منذ 2014 عندما بدأت الشركة للمرة الأولى في تصميم سياراتها الخاصة من الصفر.
 
وفي وقت ما تراجعت الشركة عن هذه المحاولة للتركيز على البرمجيات وإعادة تقييم أهدافها.
 
وعاد دوج فيلد، المسؤول المخضرم في أبل والذي عمل مع تسلا، للإشراف على المشروع في 2018 وقام بتسريح 190 من العاملين به في 2019.
 
وقال مصدران مطلعان طلبا عدم ذكر اسميهما لأن أبل لم تعلن خططها بعد، إنه منذ ذلك الحين أحرزت الشركة تقدما كافيا كي تستهدف الآن تصنيع سيارات للمستهلكين.
 
وذكر مصدر ثالث اطلع على تصميم بطارية أبل أن التصميم الجديد للبطارية محوري في استراتيجية الشركة، إذ قد يخفض "بشدة" تكلفة البطاريات ويزيد المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة لتغيير البطارية.
 
وامتنعت أبل عن التعقيب على خططها بشأن منتجاتها المستقبلية.
 
ويمثل تصنيع سيارات تحديا يتعلق بسلاسل الإمداد حتى بالنسبة لأبل التي تجني مئات الملايين من الدولارات من المنتجات الإلكترونية سنويا لكن لم يسبق لها صناعة سيارات.
 
ولم يتضح بعد من سيقوم بتجميع السيارات التي تحمل العلامة التجارية أبل، لكن مصادر ذكرت أنها تتوقع أن تعتمد الشركة على شريك تصنيع لصناعة سياراتها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout