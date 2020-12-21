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"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها من وإلى السعودية حتى إشعار آخر

21
DECEMBER
2020
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أعلنت "طيران الإمارات"، عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى السعودية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.
 
وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن ذلك يأتي بسبب إغلاق الحدود حسب توجيهات السلطات السعودية.
 
وأضافت، أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.
 
وقررت السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر.
 
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أمس، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.
 
وأشار المصدر، إلى أن "التعليق سيكون مؤقتا وسيشمل جميع الرحلات، إلا في الحالات الاستثنائية، وكذلك لن يشمل الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة".
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