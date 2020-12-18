حريق في فلوريدا يقضي على 240 ألف دجاجة

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اندلع حريق في ولاية فلوريدا الأمريكية في 3 حظائر أدى إلى القضاء على ربع مليون دجاجة، وفقا لسلطات الإطفاء المحلية.

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واحترقت ثلاث حظائر تحتوي على ثلاث مجموعات تضم ما يقرب من 60.000 إلى 80.000 دجاجة في حريق مدينة ديد بولاية فلوريدا.

وقال شون وايت، رئيس قسم عمليات الحرائق والإنقاذ في مقاطعة باسكو، إن طواقم الإطفاء ما زالت تعمل في أعمال الحفر واكتشاف النقاط الساخنة في حطام الحظائر المكونة من طابقين، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء واجهوا مشكلة في إخماد النيران.

والحظائر التي احترقت مملوكة لشركة Cal-Maine Foods وهي أحد أكبر موردي البيض في الولايات المتحدة.