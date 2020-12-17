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بوتين: روسيا تبدأ في التخلص من "عقدة النفط والغاز"

17
DECEMBER
2020
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا بدأت في التخلص من "عقدة النفط والغاز"، وأن 70 بالمئة من الميزانية تشكل بالفعل ليس على حساب عائدات النفط والغاز.
 
موسكو - سبوتنيك. قال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "تعلمون، ما أود أن ألفت انتباهكم إليه، وهو عنصر إيجابي واضح تماما للتنمية الاقتصادية، 70 بالمئة من الميزانية الروسية لم تتكون بالفعل من عائدات النفط والغاز. هذا يعني أننا لم نصل بعد إلى الكمال، لكننا نستمر في التخلص مما يسمى عقدة النفط والغاز.".
 
وأضاف الرئيس أنه إذا كان هناك من يريد تمثيل روسيا "حتى الآن كمحطة وقود، فإن ذلك لم يعد له أساس حقيقي، رغم أن التبعية لا تزال كبيرة للغاية، ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار".
 
وسجلت أسعار النفط مكاسب بحوالي 25 في المئة هذا الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مايو/ أيار، بعد أن أنعش تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 آمالا في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.
 
ووفقاً لتوقعات البنك الدولي سيؤثر وباء كورونا المستجد على الطلب على النفط لفترات طويلة، ومن المتوقع أن تبقى نسبة انخفاض الطلب على النفط بنسبة 5 بالمئة بحلول نهاية عام 2021 .
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