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زيادة "مفاجئة" في المخزون الأميركي تهبط بالنفط

17
DECEMBER
2020
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سجلت أسعار النفط تراجعا، يوم الأربعاء، بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، واستمرار مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود، في ظل تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا لمكافحة كوفيد19.
 
 
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا- ما يعادل 0.3 بالمئة - إلى 50.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0:750 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13سنتا - ما يعادل 0.3 بالمئة - إلى 47.49 دولار للبرميل.
 
ونقلت رويترز عن إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا قوله "أسعار الخام نزلت قليلا بعد أن سجل تقرير مخزونات (معهد البترول الأميركي) زيادة متعاقبة".
 
وزادت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11ديسمبر إلى نحو 495 مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأميركي.
 
وتوقع محللون انخفاضا 1.9 مليون برميل وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق الأربعاء.
 
وفي وقت سابق الثلاثاء، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا هذا الشهر لمكافحة الجائحة لن يعكس سريعا الضربة الساحقة التي تلقاها الطلب العالمي على النفط.
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