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عام الروبل.. مصرف استثمار دولي يتوقع ارتفاع العملة الروسية في 2021

15
DECEMBER
2020
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اعتبر خبراء في "ساكسو بنك"، وهو مصرف دولي للاستثمار الإلكتروني، أن العملة الروسية حاليا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة ولديها القدرة للارتفاع بأكثر من 10% مقابل الدولار الأمريكي.
 
وتوقع خبراء البنك، الذي يعد واحدا من أفضل 25 بنكا للعملات الأجنبية على مستوى العالم، أن يرتفع الروبل الروسي على المدى الطويل إلى 65 - 66 روبلا أمام الدولار.
 
وأضافوا أن الارتفاع سيكون بفضل السلع الأولية، وقالوا إن عام 2021 سيكون "عام السلع، وتتمتع روسيا بقدرات كبيرة ستحقق لها ميزات".
 
وتوقعات "ساكسو بنك" تتوافق مع نظرة رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي، غيرمان غريف، الذي توقع أيضا ارتفاع سعر صرف الروبل في العام المقبل.
 
ووفقا لغريف فإن ذلك سيحدث إذا استقر الوضع الجيوسياسي والوبائي في روسيا، كما أنه توقع انتعاشا كاملا للاقتصاد الروسي بحلول 2022.
 
وعلى صعيد التداولات، جرى تداول العملة الروسية اليوم عند مستوى 73 روبلا للدولار، وذلك بعدما بلغت في 2 نوفمبر الماضي 80.5386 روبل، حينها سجلت العملة الروسية أدنى مستوى لها في عدة سنوات.
روسيا اليوم
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