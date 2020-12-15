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روسيا تمدد حظر الاستيراد المفروض على منتجات غربية حتى نهاية 2021

15
DECEMBER
2020
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مددت روسيا حظر الاستيراد المفروض على المنتجات الغذائية الغربية حتى نهاية 2021، وفرضت موسكو الحظر ردا على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.
 
ووفقا لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية للحكومة الروسية، اليوم الاثنين، فإن الحظر الغذائي تم تمديده حتى نهاية العام المقبل، كذلك تمت إضافة المملكة المتحدة إلى القائمة السوداء، وذلك بعد خروجها من الكتلة الأوروبية.
 
ويحظر استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج وأوكرانيا وجمهورية ألبانيا والجبل الأسود وآيسلندا وإمارة ليختنشتاين والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
 
وفرضت روسيا في أغسطس 2014 حظرا على استيراد منتجات مثل اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان، وذلك ردا على العقوبات الغربية التي فرضت عليها آنذاك بحجة الأزمة الأوكرانية.
روسيا اليوم
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