وزارة الطاقة الروسية تحدد "السعر العادل" لبرميل النفط

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كشفت وزارة الطاقة الروسية عن نظرتها لـ"لسعر العادل" لبرميل النفط، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه سوق النفط لضغوطات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الطاقة إن السعر العادل للبرميل يجب أن يتراوح في النطاق من 40 دولارا وحتى 60 دولارا، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" اليوم الجمعة.

ويتم الآن تداول برميل النفط فوق مستوى 50 دولارا، وكان مزيج "برنت" قد صعد أمس مقتربا من مستوى 51 دولارا، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وصعدت أسعار الذهب الأسود وسط حالة من التفاؤل بأن الإدخال الوشيك للقاحات ضد COVID-19 سيؤدي إلى نمو اقتصادي قوي العام المقبل.

كذلك لقيت أسواق النفط دعما من قرار "أوبك+" الأخير القاضي بتنفيذ زيادة متواضعة (500 ألف برميل يوميا) في الإنتاج، بدلا من زيادة 1.5 مليون برميل يوميا.

وكانت مجموعة دول "أوبك+" قد اتفقت موخرا على تنفيذ زيادة متواضعة للإنتاج اعتبارا من يناير المقبل قدرها 500 ألف برميل يوميا. وتعني الزيادة أن المجموعة ستخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، مقارنة مع تخفيضات حالية قدرها 7.7 مليون برميل يوميا.