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بعد اللقاحات.. النفط ينتعش ويكسر حاجز الـ50 دولارا

11
DECEMBER
2020
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ارتفع النفط، الجمعة، ليعزز مكاسب قوية حققها أثناء الليل شهدت تجاوز خام برنت 50 دولارا، للمرة الأولى منذ مارس الماضي، إذ يغذي تنفيذ برامج للتحصين من فيروس كورونا، الآمال في أن الطلب على النفط سينتعش العام المقبل.
 
وصعد خام القياس العالمي برنت 30 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 50.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0752 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربح نحو 3 بالمئة، الخميس.
 
وصعد الخام الأميركي 31 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 47.09 دولار للبرميل، بعد أن زاد أيضا قرابة 3 بالمئة في الجلسة السابقة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
 
ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، إذ ساهمت نتائج واعدة لتجارب على لقاحات لفيروس كورونا، في تخفيف التشاؤم إزاء زيادة قياسية في أعداد الحالات المصابة والوفيات في أنحاء العالم بسبب الوباء.
 
وبدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع، وربما تشرع الولايات المتحدة في التحصين في عطلة نهاية الأسبوع المقبل. بينما أقرت كندا، الأربعاء، أول لقاح لها مع تقديم جرعات أولى اعتبارا من الأسبوع المقبل.
 
وقال كبير محللي السوق لدى "أواندا"، إدوارد مويا: "أسعار الخام ترتفع توقعا لموافقة محتملة لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على لقاح فايزر، في الوقت الذي يؤدي فيه تعافي الاقتصاد الآسيوي إلى أن تشتري شركات التكرير الصينية والهندية المزيد من النفط".
 
وصوتت لجنة مستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، لصالح استخدام لقاح تنتجه "فايزر" و"بيونتيك"، مما يمهد الطريق للإدارة للتصريح باستخدامه للتلقيح في البلد الذي فقد ما يربو على 285 ألفا بسبب "كوفيد-19".
 
ولعبت قفزة كبيرة لمخزونات الخام في الولايات المتحدة دورا في التذكير بأنه ما زال هناك الكثير من المعروض متاح، لكن جرى تجاه لذلك بالكامل مع مراهنة المستثمرين على ارتفاع السوق هذا الأسبوع.
 
وثمة إشارات مشجعة على أن الطلب في آسيا قوي، إذ قالت أكبر شركة تكرير في الهند إنها تعمل بطاقة 100 بالمئة لجميع وحداتها التسع، للمرة الأولى منذ أوائل العام الجاري.
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