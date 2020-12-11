living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفي أميركا جوع!.. موائد خاوية وطوابير من الجوعى بالأميال

11
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ويرجح خبراء ارتفاع معدل الجوع في الولايات المتحدة، ليصبح اليوم عند أعلى مستوياته منذ عام 1998، حين بدأ مكتب الإحصاء في جمع بيانات حول تمكن العائلات من الحصول على ما يكفي من الطعام.
 
يعاني مزيد من الأميركيين من الجوع اليوم، أكثر من أي وقت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق بيانات فيدرالية، وهي مشكلة نشأت عن التباطؤ الاقتصادي وفقدان الوظائف وإغلاق الأعمال، وتفاقمت مع برامج الإغاثة الحكومية التي انتهت صلاحيتها أو ستنتهي في نهاية العام.
 
وبين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر، أفاد واحد من كل ثمانية أميركيين أنه، في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، لم يكن لديه ما يكفي من الطعام في الأسبوع الذي سبق، ما يعني أن الجوع أصاب حوالي 26 مليون أميركي من البالغين، وهي زيادة أكبر بعدة مرات من أرقام ما قبل الجائحة، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
 
لكن هذا المعدل، يرتفع في منازل بها أطفال، ليصبح واحدٌ من كل ستة أميركيين بالغين في عداد الجائعين.
 
وكشف تقرير لوكالة أسوشييتد برس، الاثنين، أن ملايين الأميركيين، باتوا مع نهاية العام، يعتمدون على بنوك الطعام لتفادي الجوع، مشيرا إلى أن مؤسسة "فيد أميركا"، الأكبر من نوعها لمكافحة الجوع في الولايات المتحدة، وزعت 4.2 مليار وجبة على مدار 8 أشهر، وسجلت المؤسسة، لأول مرة في تاريخها، زيادة قدرها 60 في المئة بين مستخدمي بنوك الطعام أثناء الجائحة.
 
إليزابيث بلاو، المديرة التنفيذية لمؤسسة "بلاو"، وهي جزء من برنامج "التوزيع بكرامة"، لتقديم وجبات مجانية للفقراء في الولايات المتحدة، قالت في حديث لسكاي نيوز عربية، إن "معدلات الجوع أصبحت محبطة للغاية، وبسبب ظروف الجائحة، بات الناس وخصوصا المسنين، عاجزين عن مغادرة منازلهم، فقمنا بتوزيع نحو 225 ألف وجبة طعام في منطقة جنوبي نيفادا وحدها".
 
وأضافت بلاو أن مؤسستها "تعمل هذه الأيام مع أكثر من 40 مؤسسة خيرية لتلبية حاجات الجياع بسبب الارتفاع المستمر في طلبات مساعدة العائلات على تأمين الطعام". 
 
ولفتت بلاو إلى أن "طوابير المحتاجين التي تصطف أمام بنوك الطعام صارت تقاس بالأميال، وذلك في الولايات المتحدة وهي من بلدان العالم الأول، وهذا أمر محبط للغاية".
 
ودعت المديرة التنفيذية لمؤسسة "بلاو"، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إلى التركيز خلال إدارته على "دعم أصحاب الأعمال الصغيرة، كونهم يشكلون نسيج المجتمع الأميركي، وخصوصا في قطاع المطاعم"، الذي يعمل ما بوسعه لمساعدة الجياع. 
 
وخلال جائحة كورونا، أصبح الجوع حقيقة قاسية في أغنى بلد في العالم، ويشعر ملايين الأميركيين هذه الأيام بالقلق بسبب موائدهم الخاوية وخزائنهم المقفرة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout