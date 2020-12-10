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إدارة ترامب تقترح حزمة تحفيز جديدة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي

10
DECEMBER
2020
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قدّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، اقتراحا جديدا لخطة مساعدات هدفها إنعاش الاقتصاد الأميركي، على أمل إنهاء حالة التعثر المستمرة منذ شهور، وإيجاد اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين.
 
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان على تويتر مساء الثلاثاء: "قدّمتُ اقتراحا من الرئيس (ترامب) بقيمة 916 مليار دولار".
 
وقدّم منوتشين الاقتراح إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال اجتماع معها مساء الثلاثاء.
 
وهذا الاقتراح الجديد تزيد قيمته قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديمقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت ارضية للمفاوضات بين الجانبين.
 
وقد توقفت هذه المناقشات منذ شهور واستؤنفت مؤخرا. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد شدد على الحاجة إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفا والشركات على الخروج من هذا الوضع.
 
وتُواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونغرس نقطتي خلاف رئيسيتين: الأولى حماية الشركات من بعض الدعاوى القضائية، لا سيما في حالات إصابة موظفين بفيروس كورونا، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون.
 
أما الثانية فتتعلق بتقديم مساعدة للولايات والمجتمعات المحلية، وهو أمر يطالب بها الديمقراطيون.  ويتضمن الاقتراح الذي قدّمه البيت الأبيض كلا الموضوعين، وهو ما قد يسمح للحزبين بالتوصل أخيرًا إلى اتفاق.
 
ويمثل الاقتراح الذي قدّمه منوتشين أحدث الجهود للتوصل إلى اتفاق قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في يناير المقبل.
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