فولكسفاغن تعلن موعد طرح السيارات ذاتية القيادة

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توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن الألمانية، أكبر صانع سيارات في العالم أن تصبح السيارات ذاتية القيادة جاهزة للبيع بين عامي 2025 و2030.

ودلل هربرت ديس على توقعاته بتحسن أداء رقائق الكمبيوتر المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة والتطورات المتسارعة على صعيد الذكاء الصناعي.

ونقلت رويترز عن ديس قوله "من المتوقع لتلك الأنظمة أن تكون قادرة عما قريب على إتقان حتى المواقف المعقدة للقيادة الذاتية".

وكان ديس قد استقال من من "بي.إم.دبليو" في 2015 ليساعد فولكسفاغن على تجاوز فضيحة محركات الديزل بخطة حجمها 73 مليار يورو (87 مليار دولار) للاستثمار في السيارات الكهربائية.