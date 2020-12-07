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الكونغرس يسابق الزمن لتجنب الإغلاق الحكومي مع تفشي الجائحة

7
DECEMBER
2020
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كان المشرّعون في الكونغرس الأميركي يُسابقون الوقت، الأحد، للتوصّل إلى اتّفاقات صعبة بأسرع ما يُمكن فيما يتعلّق بخطّة لمساعدة الاقتصاد المتضرّر من جائحة كوفيد-19 وقانونٍ للتمويل تجنّبًا "لإغلاق" الإدارات الفدراليّة والتصويت على ميزانيّة وزارة الدفاع (البنتاغون).
 
وقد بدأ الوقت أمام هؤلاء ينفد. ففي 11 ديسمبر، ينتهي العمل بقانون الموازنة الحاليّة، وإذا لم يتمّ التوصّل إلى اتّفاق بحلول هذا التاريخ، فإنّ موارد الماليّة العامّة الأميركيّة ستجفّ فجأة.
 
ولتجنّب حصول هذا "الإغلاق"، يمكن للكونغرس اتّخاذ قرار بإجراء تصويت على قانون موقّت لبضعة أيّام، من أجل إتاحة القليل من الوقت حتّى عيد الميلاد للتوصّل إلى اتّفاق سنويّ واسع يتعلّق بقانون موازنة 2021، خصوصًا أنّ زعيمي الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس أشارا إلى رغبة في أن يكون هذا القانون مُشتملًا على الإجراءات المقبلة المتعلّقة بالمساعدة الاقتصاديّة للتعامل مع وباء كوفيد-19 والتي ما زالت تخضع لمفاوضات شاقّة.
 
وقال السناتور الديموقراطي ديك دوربين لقناة "إيه بي سي"، "هذا حقًا جهد خارق من جانبنا، لمساعدة الأميركيّين بأسرع ما يُمكن". وهو يؤيّد خطّة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار اقترحتها هذا الأسبوع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيّين والجمهوريّين.
 
من جهته، قال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي لقناة "فوكس نيوز"، إنّ أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيّين والجمهوريّين عملوا مع فِرَقهم طوال عطلة نهاية الأسبوع لصياغة النصّ التفصيلي لمشروع القانون الذي "يُحتَمل أن يصدر في وقت مبكر هذا الأسبوع".
 
وقد وافقت رئيسة مجلس النواب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي على جعل هذا الاقتراح "أساسًا" للتفاوض على النصّ النهائي، لكنّ زعيم الغالبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي سيتعيّن عليه التوقيع عليه، لم يوضحا موقفهما، رغم أنّ الأوّل أبدى تفاؤلًا حيال إمكان التوصّل إلى اتّفاق.
 
توازيًا، يأمل أعضاء الكونغرس في تمرير ميزانية وزارة الدفاع سريعًا. وتوصّل الديموقراطيّون والجمهوريّون إلى توافق على مشروع قانون بقيمة 740 مليار دولار.
 
لكنّ ترامب يهدّد باستخدام حقّ النقض (الفيتو) ضدّه ما لم يتمّ في المقابل إلغاء قانون يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتّهمها بالانحياز ضدّه.
 
لكنّ الجمهوريّين يعتقدون أنّ لديهم الأصوات اللازمة لتجاوز حقّه في النقض، قائلين إنّ الجيش لا يمكنه الانتظار، وإنّ هذه القضايا يمكن معالجتها في شكل منفصل.
 
وقد حدّد زعيم الغالبيّة الديموقراطيّة في مجلس النوّاب ستيني هوير، الثلاثاء موعدًا للتصويت.
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