هونغ كونغ.. اعتقال قطب إعلامي بتهم الاحتيال

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أوقف قطب الإعلام المعارض في هونغ كونغ جيمي لاي بتهم الاحتيال، وفقا لما أوردته إذاعة محلية اليوم الخميس، كذلك أشارت إلى أنه تم رفض إطلاق صراحه بكفالة.

وتم تأجيل جلسة الاستماع في قضيته حتى 16 أبريل القادم، وحتى تلك الفترة سيبقى رجل الأعمال قيد الاعتقال. ويعني ذلك أن لاي سيكون شهورا خلف القضبان بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها.

وتورط رجل الأعمال البالغ من العمر 72 عاما في عدة قضايا هذا العام. على وجه الخصوص، يشتبه به في التآمر مع قوات أجنبية وانتهاك قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ.

ويعد لاي أحد المنظمين الرئيسيين للمظاهرات المناهضة للحكومة في المنطقة الإدارية الخاصة بالصين العام الماضي، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع النخبة السياسية الأمريكية.

ويبلغ لاي 73 عاما وهو مالك لصحيفة Apple Daily الأكثر مبيعا في هونغ كونغ.