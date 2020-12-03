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ألمانيا تجد طريقة لتجاوز العقوبات الأمريكية على "السيل الشمالي-2"

3
DECEMBER
2020
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ألمانيا قد تنشئ صندوقا خاصا لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصدر.
 
ووفقا للصحيفة فإن سلطات ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية من الممكن أن تنشئ "صندوق تغير المناخ" لتجاوز العقوبات الأمريكية على المشروع، الذي يهدف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.
 
ومن المخطط أن يحدد الصندوق هذا المشروع على أنه "عنصر أساسي لحماية البيئة" وعلى هذا الأساس سيتم بذل كل الجهد لإكمال بناء المشروع.
 
كذلك سيتم إنشاء مؤسسة تجارية كوسيط بين الشركات الأوروبية والشركة المسؤولة عن بناء "السيل الشمالي-2"، أي أن المؤسسة التجارية ستقوم بشراء المنتجات والخدمات من الشركات الأوروبية وتقديمها للشركة المسؤولة عن بناء "السيل الشمالي-2" وبذلك لن تخالف الشركات الأوروبية القيود الأمريكية.
 
ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2" الروسي، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
 
وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها الإقليمية. وتشارك في بناء المشروع خمس شركات أوروبية كبيرة تنشط في مجال الطاقة.
روسيا اليوم
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