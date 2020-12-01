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الذهب يسجل أسوأ أداء شهري منذ 2016

1
DECEMBER
2020
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هبط الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر وسجل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي سريع يغذيه لقاح مضاد لفيروس كورونا المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.
 
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.45 بالمئة إلى 1780.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو عند 1764.29 دولار. وعلى مدار الشهر هبط المعدن النفيس 5.2 بالمئة.
 
وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1780.90 بالمئة.
 
وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعاف اقتصادي يقوض فعليا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب"، مضيفا أن انخفاض المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.
 
وتعززت المعنويات أيضا بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع في الصين سجلت نموا بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر تشرين الثاني.
 
ويترقب المستثمرون الآن شهادة جيروم باول محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمام الكونغرس.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.30 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين حول 964 دولارا للأوقية، وهبط البلاديوم 1.79 بالمئة إلى 2381.40 دولار.
Reuters
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