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نقيب الفلاحين في مصر: مصر تشهد حدثا زراعيا غير مسبوق في تاريخ الزراعة

30
NOVEMBER
2020
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قال نقيب عام الفلاحين في مصر، حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن مصر تشهد حدثا زراعيا غير مسبوق في تاريخ الزراعة المصرية، وهو مشروع مائة ألف فدان عن طريق الصوب الزراعية.
 
وأضاف أبو صدام في تصريحات لجريدة "المصري اليوم" أن الاتجاه إلى الزراعة داخل الصوب أصبح اتجاه معظم المزارعين، مما يعتبر أكبر نقلة نوعية حديثة للزراعة المتطورة في مصر.
 
وأكد أبو صدام أن مشروع الصوب الزراعية، يعد نواة للزراعة الحديثة في مصر، ولارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية من الخضروات، مشددا على أنه يوفر استهلاك المياه والأسمدة والتقاوي والمستلزمات الزراعية.
 
وأضاف أن مشروع الصوب الزراعية، سيقضي على أزمات ارتفاع الأسعار ويوفر الخضروات طوال أيام العام بجوده عالية وبمواصفات صحية ممتازة وبالأحجام المطلوبة، مؤكدا انه سيكون مخزنا استراتيجيا لمصر في وقت الأزمات.
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