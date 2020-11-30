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الاقتصاد التركي ينمو 6.7% في الربع الثالث من العام الجاري بعد موجة كورونا الأولى

30
NOVEMBER
2020
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نما الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع، عند 6.7% في الربع الثالث من العام الجاري، ليتعافى بعد انكماش بنحو 10% بسبب إجراءات العزل للحد من تفشي كورونا في الموجة الأولى.
 
وفي استطلاع لرويترز، كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي التركي 4.8% على أساس سنوي، مما يعكس تعافيا واسع النطاق في قطاعات التصنيع والإنفاق والتجارة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
 
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، زادت الأنشطة المالية والتأمينية 41.1% في الربع الثالث، والمعلومات والاتصالات 15%، والصناعة 8%، والبناء 6.4%.
 
وكان تأثير ذلك على الليرة التركية ضعيفا إذ انخفضت 0.25% إلى 7.8395 مقابل الدولار.
 
وأظهرت البيانات أنه على أساس فصلي ومعدل في ضوء عوامل التقويم، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 15.6 بالمئة مقارنة بالربع السابق، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 9.9 بالمئة في الربع الثاني، بعد أن نما 4.5 بالمئة في الربع الأول.
 
وعلى مدى العام ككل، توقع الاستطلاع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ثابتا، مع تقديرات تتراوح بين نمو بمعدل 0.6 بالمئة وانكماش خمسة بالمئة.
 
وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد.
Reuters
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