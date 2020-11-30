living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تحظر كافة وارادات القمامة بدءا من العام القادم

30
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحظر الصين جميع واردات النفايات اعتبارًا من الأول من يناير 2021، في تتويج لسياسة تستهدف التخلص التدريجي من استيراد النفايات من الخارج مطبقة منذ ثلاث سنوات، على ما أفادت وسائل إعلام حكومية.
 
ومنذ ثمانينات القرن الماضي، استورد العملاق الآسيوي نفايات صلبة تقوم الشركات المحلية بتنظيفها وسحقها وتحويلها إلى مواد خام للمصنّعين.
 
وظلت بكين لسنوت أكبر مستورد للقمامة في العالم، في سياسة كانت تؤدي غالبًا إلى إحداث تلوث خاصة حين لا يمكن إعادة تدوير المواد أو التخلص منها بشكل صحيح.
 
وعلى أمل ألا تصبح سلة القمامة في العالم، بدأت الحكومة في إغلاق أبواب الصين أمام النفايات الأجنبية في يناير 2018، ما تسبب في تراكم القمامة في البلدان المصدّرة.
 
ومذّاك، حظرت بكين تدريجيًا استيراد أنواع مختلفة من البلاستيك وقطع غيار السيارات والورق والمنسوجات وخردة الصلب أو الخشب.
 
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحظر سيغطي جميع أنواع النفايات اعتبارًا من الأول من يناير.
 
وقالت شينخوا، نقلا عن مذكرة من وزارة البيئة والبيئة ووزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك، إن ورود النفايات من الخارج وتكديسها والتخلص منها سيتم حظره أيضًا اعتبارًا من اليوم الأول من العام المقبل.
 
وقالت الوكالة إن واردات الصين من النفايات الصلبة بلغت 13.48 مليون طن العام الماضي، بانخفاض من 22,63 مليون طن في 2018، وانخفض هذا الرقم للأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 42,7 بالمئة على أساس سنوي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout