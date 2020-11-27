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أكبر منتج للقفازات المطاطية الطبية في العالم يحذر من تعطل الإمدادات

27
NOVEMBER
2020
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تتوقع شركة "توب جلوف" الماليزية، أكبر منتج في العالم للقفازات المطاطية التي تستخدم لمرة واحدة، حدوث تعطل في الإمدادات للسوق العالمية.
 
وتوقعت الشركة الماليزية أيضا حدوث زيادة في أسعار منتجاتها بسبب تعليق عمل بعض معاملها من جراء تفشي عدوى فيروس كورونا في البلاد.
 
 ونقلت قناة تلفزيون "CNA "عن رئيس الشركة الماليزية، ليم وي تشاي، قوله: "من الواضح أننا يجب أن نتوقع انقطاعات، بينما الأسعار سترتفع".
 
وأكد رئيس شركة توب جلوف أنه "لن ينقل الإنتاج إلى مصانع أخرى، حيث من المتوقع عودة الإنتاج في الأسابيع المقبلة".
 
واضطرت شركة توب جلوف إلى إغلاق نحو 20 من مصانعها في ولاية سيلانجور مؤقتا هذا الشهر، بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا بين موظفيها.
 
وتعمل بالإضافة إلى ذلك، ثماني شركات أخرى بنظام إنتاج لا يزيد عن 20٪ من الحجم المعتاد.
 
وتصدر شركة توب جلوف الماليزية سنويا حوالي 90 مليار زوج من القفازات، التي تستخدم لمرة واحدة، إلى أكثر من 190 دولة، ما يوفر ما يقرب من ربع الطلب العالمي على هذه المنتجات الضرورية للغاية في الوقت الراهن.
روسيا اليوم
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