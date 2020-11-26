الاتحاد الأوروبي يصرف الدفعة الأولى من برنامج المساعدة المالية للأردن

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أعلن الاتحاد الأوروبي عن صرف 250 مليون يورو للأردن كدفعة أولى من برنامج المساعدة المالية الكلية.

وأكد الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني أن صرف الدفعة الأولى يأتي تأكيدا على التزام الاتحاد بمساعدة الأردن على الحد من تأثير آثار جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في وقت سابق، إن المبلغ الإجمالي للتمويل هو 700 مليون يورو سيصرف على 3 دفعات، الأولى بقيمة 250 مليون يورو، والثانية بقيمة 250 مليون يورو في الربع الأول من العام 2021، بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثانية، وثالثة بقيمة 200 مليون يورو للعام نفسه 2021، بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثالثة.