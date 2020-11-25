مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل في مجال التكنولوجيا المالية

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قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الصايغ اليوم، إن السوق ستوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وأكبر بنوك إسرائيل "هبوعليم" لدعم التكنولوجيا المالية.

وقبل ذلك وقعت الإمارات وإسرائيل، في أكتوبر الماضي، اتفاقيات ثنائية في مجالات الرحلات الجوية، والسفر بدون تأشيرة، وحماية الاستثمار، والتعاون في العلوم والتكنولوجيا.

ويأتي ذلك بعدما وقعت كل من الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض، اتفاقي سلام "تاريخيين" مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.