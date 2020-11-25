الليرة التركية تهوي مجددا مقابل الدولار الأميركي

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تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى اثنين بالمئة إلى أكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار الأميركي، الثلاثاء، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعود قوي مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأميركية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880. وقلصت خسائرها لتبلغ ثمانية ليرات مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش.

وكانت الليرة التركية قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى. والليرة حاليا منخفضة 26 بالمئة عن مستواها في نهاية 2019.