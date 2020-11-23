دعوة ألمانية لواشنطن إلى احترام السيادة الأوروبية

A + A -

تحدث أوليفر هيرميس رئيس اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، عن الوضع المترتب حول بناء خط "السيل الشمالي-2"، ودعا واشنطن إلى احترام السيادة الأوروبية.

ودعا هيرميس، الجانب الأمريكي إلى العودة للتعاون الواسع مع السلطات الألمانية وأوروبا.

ووفقا لوكالة DPA، فإن القيادة الأمريكية تقوم الآن بالاتصال بالشركات الأوروبية المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز، وتحذيرها من العقوبات المحتملة.

ونقلت صحيفة Welt، عن هيرميس القول: "هذا النهج لا يجوز، وهو مستبعد تماما بين الحلفاء".

ووصف هيرميس، العقوبات الأمريكية المحتملة التي تتجاوز الحدود الإقليمية، بأنها تدخل غير مقبول من جانب الولايات المتحدة في القانون الدولي.