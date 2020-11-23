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الإمارات.. أهم أرقام "الكشف النفطي الكبير"

23
NOVEMBER
2020
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أعلن المجلس الأعلى للبترول في دولة الإمارات، الأحد، اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية، تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل.
 
وفيما يلي أهم الأرقام المتعلقة بهذا الكشف النفطي الكبير، وخطة عمل شركة أدنوك للسنوات المقبلة:
 
448 مليار درهم
 
قيمة النفقات الرأسمالية للأعوام 2021-2025، لتنفيذ استراتيجية "أدنوك" 2030 للنمو الذكي.
 
160 مليار درهم
 
ستقوم "أدنوك" بإعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي، خلال السنوات الخمس المقبلة.
 
22 مليار برميل
 
مقدار الاكتشافات الجديدة من موارد النفط غير التقليدية، القابلة للاستخلاص.
 
مليارا برميل
 
حجم الزيادة في احتياطيات النفط التقليدية، لترتفع احتياطيات دولة الإمارات إلى 107 مليارات برميل.
 
237 مليار درهم
 
إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من صفقات "أدنوك" واستثماراتها المشتركة، خلال الفترة بين 2016-2020.
 
وتجدر الإشارة إلى أن "أدنوك" ستقوم أيضا باستكشاف ومتابعة الفرص المحتملة في مجال الهيدروجين.
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