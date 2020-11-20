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قطاع الأعمال الأمريكي يستثمر 2.7 مليار دولار في اقتصاد موسكو

20
NOVEMBER
2020
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كشف مسؤول في سلطات العاصمة الروسية، أن حجم الاستثمارات الأمريكية المتراكمة في اقتصاد موسكو بلغ حتى الآن 2.7 مليار دولار.
 
وقال نائب عمدة العاصمة للسياسة الاقتصادية وعلاقات الملكية والأراضي فلاديمير إيفيموف، إن موسكو تعد واحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وتعد الشركات من الولايات المتحدة من بين المستثمرين المهمين في العاصمة.
 
وأضاف، خلال فعالية المائدة المستديرة حول التعاون بين موسكو والولايات المتحدة،  أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم من هذا البلد بلغ 2.7 مليار دولار، مشيرا إلى وجود نمو ديناميكي منتظم في هذه الاستثمارات.
 
بدوره أشار رئيس قسم الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، ألكسندر بروخوروف، إلى أن حجم الصادرات من موسكو إلى الولايات المتحدة يتزايد هذا العام أيضا.
 
وأوضح قائلا: "في الفترة من يناير إلى أغسطس 2020، بلغت الصادرات من موسكو إلى الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار، أي ما يقرب من 7% من إجمالي صادرات موسكو، بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي عند 1.1 مليار دولار".
روسيا اليوم
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