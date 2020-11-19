توتال الفرنسية تبحث توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا

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ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أنها ناقشت مع شركة توتال الفرنسية "مساعي المؤسسة وجهودها الحثيثة للرفع من القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج إلى أعلى مستويات، كما تم التطرق إلى رغبة شركة توتال في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا".

وقالت المؤسسة في البيان إن رئيسها مصطفى صنع الله قال في اجتماع عبر الإنترنت مع رئيس توتال للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفان ميشيل إن إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 1.25 مليون برميل يوميا.

وأضاف البيان أن ميشيل شدد على استعداد الشركة "لتقديم الدعم ومد جسور التعاون مع شريكها الاستراتيجي المتمثل في المؤسسة الوطنية للنفط".