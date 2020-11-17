روسيا تعتزم بناء ميناء شحن جديد في الشرق الأقصى

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أعلنت الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية لإقليم سخالين، أن روسيا بصدد بناء ميناء جديد في جزيرة ساخالين الروسية الواقعة أقصى شرق البلاد، وذلك في خطوة تهدف لتنمية ممر الملاحة الشمالي.

ومن المتوقع أن يبدأ بناء المنشأة في العام 2022، في جزيرة ساخالين، التي تعتبر أكبر الجزر في روسيا، وسوف يحتوي الميناء الجديد متعدد الوظائف على محطات لشحن الفحم والغاز والنفط.

وسيتم تخصيص 4 مليارات روبل (52 مليون دولار)، من الميزانية الفيدرالية للبنية التحتية للمشروع، كما وسيخلق المشروع الكثير من فرص العمل الجديدة.

وقال حاكم منطقة سخالين، فاليري ليمارينكو، إن الميناء الجديد هو "مشروع استراتيجي" للمنطقة، حيث سيتم استخدامه لتوصيل الغاز الطبيعي المسال إلى جزر الكوريل، مشيرا إلى أنه سيزيد بشكل كبير من التبادل التجاري في المنطقة.