نمو الإنتاج الصناعي في الصين يفوق التوقعات

A + A -

أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسة 6.9٪ في أكتوبر 2020، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذا الارتفاع يفوق التوقعات في استطلاع لمحلليها.

ونقلت "رويترز" عن عن جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير في "كابيتال إيكونوميكس" قوله: "أحدث البيانات تدل على أن الاقتصاد الصيني واصل تسارعه في أكتوبر. وقد اتخذ قرار سياسي بمواصلة تحفيز الاستثمار في الإنتاج الصناعي، في حين عاد النمو في مبيعات التجزئة والخدمات إلى مستويات ما قبل الفيروس".

وفي قطاع الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة 4.3٪ بحساب سنوي، أي دون مستوى النمو المتوقع وهو 4.9٪.

وزادت في الوقت نفسه مبيعات السيارات في الصين بنسبة 12.5٪ في شهر أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نمو الطلب على السيارات الكهربائية.