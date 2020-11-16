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لقاح كورونا يصعد... بأسعار النفط!

16
NOVEMBER
2020
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صعدت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة بعد أن سجلت مستويات أكثر ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة عندما قالت مودرنا إن لقاحها التجريبي أظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمئة في منع الإصابة بكوفيد-19 .


وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يناير جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 2.43 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق أكثر من أربعة بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.21 دولار، أو ثلاثة بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.34 دولار للبرميل.

ويأتي إعلان مودرنا بعد أن قالت فايزر الأسبوع الماضي إن لقاحها أظهر فعالية بنسبة تزيد على 90 بالمئة، وهو ما يثير آمالا بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي قد يمكن تقليصها.


وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات تظهر أن مصافي التكرير في الصين قامت بمعالجة مستويات يومية قياسية من الخام في أكتوبر.

وسجل الخام الأميركي وخام برنت كلاهما مكاسب بأكثر من ثمانية في المئة الأسبوع الماضي بدعم من آمال لقاح مضاد لفيروس كورونا وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، سيبقون على تخفيضات الإنتاج العام القادم لدعم الأسعار.

 

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