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3 شركات طيران إسرائيلية ستسير رحلات بين دبي وتل أبيب

12
NOVEMBER
2020
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قالت مؤسسة مطارات دبي، الأربعاء، إن ثلاث شركات طيران إسرائيلية ستبدأ تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى دبي في ديسمبر المقبل.
وستسير شركة إلعال رحلتين يوميا، وتوفر شركة يسرائير، ست رحلات أسبوعيا، وتشغل شركة أركيا رحلة يوميا.
 
وأضافت مطارات دبي، التي تدير العمليات في مطاري الإمارة، في بيان إن، إلعال ستقدم الخدمة بطائرات بوينغ 787 دريملاينر، في حين ستستخدم رحلات يسرائير طائرات إيرباص إيه 320، بينما ستكون الرحلة اليومية لأركيا بطراز إمبراير إي-195 وإي-جت.
 
ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا في سبتمبر الماضي لإقامة علاقات دبلوماسية شاملة.
 
وبذلك أصبحت الإمارات، وأيضا جارتها البحرين، أول بلدين عربيين يسعيان إلى علاقات رسمية مع إسرائيل خلال ربع قرن.
 
وقال جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن هناك الكثير من الترقب منذ التوقيع على الاتفاقات التاريخية ويدرك الجانبان أهمية إتاحة اتصال جوي باعتباره من الخطوات الأولى المهمة لتحقيق هذه التطلعات.
 
وقالت شركة فلاي دبي للطيران المملوكة لدبي الأسبوع الماضي، إنها ستبدأ تسيير رحلتين يوميا بين الإمارة وتل أبيب هذا الشهر.
 
وستبيع طيران الإمارات بدبي، تذاكر على رحلات فلاي دبي من خلال اتفاق مشاركة الرمز بين الناقلتين.
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