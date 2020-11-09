مؤشر RTS الروسي يسجل أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر

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صعد المؤشر الروسي للأسهم المقومة بالدولار RTS، اليوم الاثنين، فوق مستوى 1200 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر الماضي، وتزامن ذلك مع تراجع الدولار أمام الروبل الروسي.

وبحلول الساعة 10:43 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر الروسي للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.89% إلى 2921.29 نقطة. في حين صعد المؤشر RTS بنسبة 1.52% إلى 1205 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وترافق صعود مؤشرا بورصة موسكو مع ارتفاع النفط والذهب في الأسواق العالمية وذلك في ظل ضعف الدولار، حيث بلغت العملة الأمريكية أدنى مستوى في عشرة أسابيع.

وانخفض سعر صرف الدولار بواقع 51 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.89 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 61 كوبيكا إلى 91.38 روبل.