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"هوندا" تضاعف توقعات الأرباح بدعم من انتعاش سوق الصين

6
NOVEMBER
2020
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رفعت "هوندا موتور"، اليوم الجمعة، توقعاتها لأرباح التشغيل لسنة كاملة لأكثر من مثليها، إذ أعلنت نمو أرباح الربع الثاني 28 بالمئة في ظل انتعاش في الصين، بعد أن تعرضت مبيعات السيارات لضغوط بفعل تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
 
وقالت ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها تتوقع الآن أرباحا تشغيلية لسنة كاملة 420 مليار ين (4.06 مليار دولار) ارتفاعا من توقع سابق لأرباح 200 مليار ين.
ويزيد ذلك عن متوسط تقديرات أرباح عند 254.6 مليار ين جمعتها "رفينيتيف" من 19 محللا استطلعت آراءهم.  وفقا لـ "رويترز".
 
وبالنسبة للربع الثاني، بلغت أرباح التشغيل 283 مليار ين، ارتفاعا من 220 مليار ين في نفس الفترة قبل عام.
 
جاء التحديث بعد تحرك مماثل من نظيرتها شركة تويوتا موتور في وقت سابق اليوم. وتركز هوندا ونظيراتها مثل تويوتا أكثر على الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، إذ تقود انتعاشا للطلب العالمي الذي تضرر بفعل جائحة فيروس كوورنا.
 
وبالنسبة للسنة المالية ككل، تقول هوندا إنها تتوقع بيع 4.6 مليون سيارة ارتفاعا من توقع سابق عند 4.5 مليون، لكن يظل ذلك التوقع يقل عن 4.79 مليون سيارة بيعت في السنة السابقة.
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