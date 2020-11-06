انخفاض عدد العمالة الأجنبية في روسيا

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تراجع عدد العمال الأجانب في روسيا بنحو 22,5% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي وبلغ نحو 1,8 مليون شخص، حسبما ذكرت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن تقارير إحصائية للداخلية الروسية.

وأشارت البيانات إلى أن الانخفاض طال جميع فئات العمالة الوافدة.

وتقلص عدد مواطني دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي العاملين في روسيا بنسبة 26٪، ليبلغ 333 ألف شخص بعدما كان قبل عام يزيد عن 450 ألفا، حسب الصحيفة.

وأوضحت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الروسية، التي توزع حصصا لجذب الأجانب العاملين في روسيا على أساس التأشيرات، أن معظم العمال الأجانب هم من مواطني الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والتي لا تعتمد روسيا نظام التأشيرات معها، والجهة التي تتولى تنظيم تسجيلهم وعملهم هي وزارة الداخلية.

ووفقا لوزارة العمل، فإن معظم الأجانب الوافدين للعمل في روسيا على أساس تأشيرة، من مواطني الصين وفيتنام وتركيا والهند وصربيا.