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البنك المركزي الصيني يعزز قيمة اليوان إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2018

6
NOVEMBER
2020
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عزز بنك الشعب الصيني، المصرف المركزي في البلاد، قيمة اليوان بمقدار 605 نقاط أساس يوم الجمعة إلى 6.6290 للدولار.
 
ووفقا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة التنظيمية الصينية المختصة، فإن هذه القيمة هي القصوى منذ 11 يوليو 2018.
 
ويتواصل التعزيز الحالي لسعر الصرف للعملة الصينية ليوم العمل الثاني على التوالي.
 
وكتبت مجلة "سينا كايجينج" يوم الجمعة الماضي، أن التقلبات في سعر صرف اليوان مقابل الدولار مرتبطة بعدم اليقين في الأسواق الخارجية، بما في ذلك بسبب الأوضاع المحيطة بالانتخابات الأمريكية.
 
وكان اليوان، على خلفية الوباء، قد انخفض مقابل الدولار لعدة أشهر.
 
كما خفضت الهيئة التنظيمية المختصة بهذه العملية في 29 مايو، سعر العملة الوطنية إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2008 بقيمة 7.1316 مقابل دولار. ومع ذلك، عقب هذه الخطوة بدأ اليوان يتعزز مقابل العملة الأمريكية.
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