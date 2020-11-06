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أغنياء قفزت ثروتهم في اليوم الأول بعد الانتخابات الأمريكية

6
NOVEMBER
2020
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نمت ثروة أغنى عشرة أشخاص في العالم في اليوم الأول بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بواقع 34.4 مليار دولار، وفقا لتقرير نشرته مجلة "فوربس".
 
ووفقا لنتائج تداولات أمس الأربعاء، فقد ازدادت ثروة مؤسس "أمازون" جيف بيزوس، الذي يعد أغنى شخص في العالم، بواقع 10.5 مليار دولار وبلغت 190.6 مليار دولار.
 
أما ثروة مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، الذي يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغنياء العالم، فقد نمت أمس بمقدار 8 مليارات دولار لتصل إلى 105.5 مليار دولار.
 
كذلك نمت ثروة الملياردير الهندي موكيش أمباني بواقع 4.1 مليار دولار، وبلغت 74.2 مليار دولار.
 
كما أن ثلاثة مليارديرات من قائمة أغنى عشرة أغنياء في العالم، لم تصعد ثروتهم أمس، وهم: رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والمستثمر الأمريكي وارن بافيت ومؤسس "أوراكل" لاري أليسون.
 
ووفقا لأحدث المعطيات (الساعة 11:30 بتوقيت موسكو) فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الحالي دونالد ترامب في سباق الرئاسة، حيث حصل بايدن على 264 صوتا في المجمع الانتخابي بالمقابل حصل ترامب على 214 صوتا.
روسيا اليوم
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