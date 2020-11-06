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المفوضية الأوروبية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي

6
NOVEMBER
2020
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حسنت المفوضية الأوروبية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في العامين 2020 و2021، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه اقتصادات دول العالم من أزمة كورونا وتداعياتها.
 
وقالت المفوضية في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يتراجع خلال العام الجاري بنسبة 4.2%، على أن ينمو العام القادم بنسبة 2%.
 
وفي توقعات سابقة نشرت في الربيع أشارت المفوضية إلى أن الاقتصاد الروسي سيتراجع في 2020 بنسبة 5%، على أن يتعافي في 2021 بنسبة 1.6%.
 
ويظهر من التقرير أن روسيا هي الدولة الوحيدة من بين الاقتصادات الرائدة في العالم التي حسنت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية بشأنها في عامي 2020 و2021.
 
وفيما يتعلق بأسعار النفط، توقعت المفوضية الأوروبية أن تكون الأسعار في الأعوام 2020 - 2022 في نطاق 42.6 دولار للبرميل - 46.4 دولار للبرميل.
روسيا اليوم
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