بوب فينانس: الحل الامثل لاستلام التحويلات بالدولار!

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نظراً للأحداث الأخيرة التي يمر بها لبنان وبهدف تشجيع المغتربين على إرسال المساعدات والتحويلات المالية لذويهم ودعم الإقتصاد اللبناني، تتابع شركة بوب فينانس، وكيل ويسترن يونيون في لبنان، مهمتها بتسديد كافة التحاويل الواردة من الخارج نقداً بالدولار الاميركي عملاً بالقرار الوسيط رقم 13255 الصادر عن مصرف لبنان.

وقد باشرت بتطبيق هذا التعميم بتاريخ 07/08/2020، بالإضافة لوضعها رسم %2 كبدل ادارة السيولة النقدية بما في ذلك كلفة التأمين والشحن والنقل والتوزيع الذي يُقتطع من قيمة التحويل من بعض البلدان المرسَل منها.

يذكر أن لشركة "بوب فينانس" حوالى أكثر من 700 مركز في لبنان وتقوم بتقديم خدمات عديدة للمواطن من بينها المساهمة بتسيير أعمال الشركات والمؤسسات التي تبحث عن حل لتسديد رواتب موظفيها وغيرها من المستحقات، دفع ضرائب وزارة المالية، الميكانيك ورسوم النقابات وفواتير الهاتف وتحويل الرواتب للعاملات في الخدمة المنزلية وغيرها من الخدمات المالية التي يحتاجها كل مواطن وفق أعلى درجات السرعة والأمان.