living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صندوق النقد الدولي: فرنسا بحاجة لحوافز مالية لمواجهة الضغوط الاقتصادية

3
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن الحكومة الفرنسية قد تحتاج إلى تطبيق تحفيز مالي إضافي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لموجة "كوفيد- 19" الثانية.
 
واشنطن- سبوتنيك. وقال الصندوق في بيان: "في حين بدأ الانتعاش الاقتصادي القوي في الربع الثالث، تراجعت التوقعات في ظل مواجهة البلاد موجة ثانية من العدوى والمخاطر الاقتصادية السلبية كبيرة".
 
وتابع الصندوق في البيان الذي جاء عقب استشارة افتراضية: "قد تكون هناك حاجة إلى حوافز مالية إضافية، من خلال تدابير مؤقتة وموجهة جيدا، مع تطور الوضع".
 
وأضاف أنه يتعين على السلطات الفرنسية أن تعد خطة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة "ذات مصداقية وطموحة"، ويمكن تنفيذها عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي القوي.
 
وأضاف البيان أن
 
الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد -19" تمثل أيضا فرصة لإعادة توجيه الاقتصاد الفرنسي لجعله "أكثر اخضرارا وأكثر شمولا وإنتاجية، بما في ذلك من خلال متابعة أجندة الحكومة الإصلاحية".
 
وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، مشيرا إلى أنه على الرغم من الانتعاش في الربع الثالث، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات ما قبل الأزمة ومعرضا لمخاطر الموجة الثانية من الوباء.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout