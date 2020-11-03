الذهب يرتفع وسط "حذر" الانتخابات الأميركية

A + A -

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأميركية وتزايد الإصابات بكوفيد-19، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1886.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1887.60 دولار.

وهبطت أسعار الذهب 1.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار، الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا منافسا للذهب، 0.1 بالمئة أمام سلة من العملات.

وارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2217.74 دولار وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 850.14 دولار.