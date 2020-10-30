اختصاصات من الصعب أن يجد أصحابها عملا

A + A -

حددت دراسة لموقع HeadHunter، المختص في سوق العمل الروسية، مجموعة من الاختصاصات أو الوظائف التي يصعب على أصحابها أن يجدوا عملا في وقتنا هذا.

ووفقا للدراسة فإن المحامين وكبار المدراء يواجهون اليوم صعوبة في العثور على وظيفة جديدة.

واستندت الدراسة على استبيان أجراه الموقع الروسي، وأظهرت النتائج أن 73% من الذين تم استطلاع آرائهم يجدون عمل بشكل سهل، أما 19% منهم فيجدون صعوبة في العثور على عمل.

ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن تخلف جائحة كورونا ملايين العاطلين عن العمل، بسبب إجراءات الحد من انتشار الفيروس.