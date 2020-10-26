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اسكتلندا تتوقع ربحا "وفيرا" مع قرب تشغيل أول منجم للذهب

26
OCTOBER
2020
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تعتزم سلطات اسكتلندا البدء في تشغيل أول منجم للذهب في البلاد، وسط توقعات بأن يصل الإنتاج السنوي من المعدن الأصفر في الموقع إلى 730 كيلوغرام.
  
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذا المنجم الذي يعرف بـ"كونوريش" يقع على مقربة من منطقة "تيندروم" ومنتزه "تروساش" الوطني الإيرلندي.
 
ويرجح الخبراء أن يبدأ العمل داخل منجم الذهب قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.
 
ويراهن السكان المحليون على هذا المنجم من أجل إحداث العشرات من الوظائف، بينما تنتعش الآمال في فتح مناجم أخرى مماثلة بالمنطقة خلال السنوات القادمة.
 
وتسعى الشركة التي تشرف على المشروع وهي "سكوت غولد ريسورسز"، على بلوغ إنتاج إجمالي من 5474 كيلوغرام من الذهب أي ما يزيد على 331 مليون دولار، بأسعار الذهب الحالية.
 
 ومن المرجح أن يكون 25 في المئة من المعدن المستخرج في المنطقة على هيئة ذهب جاهز لأن يباع بشكل مباشر، أي دون الخضوع لعمليات تحويلية، وسيتم تقديمه بمثابة ذهب اسكتلندي أصلي.
 
وأبدت شركات كثيرة يتراوح عددها بين 15 و20، عن رغبتها في شراء إنتاج السنة الأولى من الذهب الاسكتلندي.
 
في غضون ذلك، رجح المدير التنفيذي لشركة "سكوت غولد"، ريتشارد غراي، العثور على كمية ضخمة من الذهب في اسكتلندا، مؤكدا مواصلة التنقيب على غرار شركات أخرى.
 
وأضاف أنه طالما جرى التنقيب عن الذهب في أنهار اسكتلندا، لكن هذا المنجم الخاص بالمعدن الأصفر سيكون الأول في تاريخ البلاد، كما أنه سيصبحُ المنجم التجاري الوحيد الذي ما زال يعمل في بريطانيا.
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