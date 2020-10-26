living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل من الممكن الاستثمار في الموت؟

26
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ولأن أي شيء يمكن أن يباع ويشترى في أسواق المال، فإنه يمكن أيضا الاستثمار في كل ما يتعلق بالوفاة.. فكيف؟
 
يتوفى في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 2.8 مليون شخص سنويا..
 
في حين يوجد أكثر من 19 ألف دار للجنائز تقدم خدمات مراسم الجنازات ودفن الموتى لتلبية هذا العدد الهائل من الوفيات، بحسب بيانات جمعية مديري الجنازات الوطنية الأميركية NFDA.
 
حوالي 89% من هذه الدور ذات ملكية خاصة إما لعائلات أو أفراد.
 
بينما الـ 11% الباقية مملوكة لثلاث شركات، تُتدَاول أسهمها في بورصة وول ستريت أكبرها شركة Service Corporation International SCI.
 
وهذه الشركة (SCI) تستحوذ وحدها على 10% من سوق خدمات الجنائز الأميركي، وبعدد 1472 دارا للجنائز بالإضافة إلى 483 مقبرة.
 
حجم سوق خدمات الجنائز
 
تبلغ إيرادات دور خدمات الجنائز أكثر من 16 مليار دولار سنويا، ولتخيل حجم هذا المبلغ، فإنه قد يشتري 266 ألف كيلوغرام من الذهب الصافي، أو يعادل حجم اقتصاد دولة مثل جامايكا.
وهذه الإيرادات تأتي بشكل أساسي من مبيعات الخدمات المقدمة سواء قبل الوفاة أو بعدها.
 
تفضيلات الموتى
 
في الولايات المتحدة يمكنك قبل الوفاة الاتفاق مع دار الجنائز واختيار شكل مراسم الجنازة وكل ما يتعلق بها، مثل نوع التابوت ونوع المقبرة التي سيتم الدفن فيها.
 
وتبلغ تكلفة الجنازة في المتوسط ما بين 5 و9 آلاف دولار على حسب النوع والخدمات المقدمة، وما إذا كان الجثمان سيحرق وهو خيار أرخص، أم سيدفن بالتابوت تحت الأرض.
 
"كوفيد-19".. موسم استثنائي
 
تسبب فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في وفاة نحو 225 ألف شخص في الولايات المتحدة - بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز في 25 أكتوبر 2020 – أي بزيادة 8% عن المتوسط السنوي لعدد الوفيات الطبيعي.
 
وهذه الزيادة أدت إلى نشاط استثنائي لدى دور خدمات الجنائز في معظم الولايات الأميركية، وهو ما تُرجم إلى نمو في الأرباح، وارتفاع أسهم الشركات التي تعمل في هذا القطاع.
 
 لاحظ معي في الرسم البياني المرفق ارتفاع سهم شركة (SCI) في معظم الأوقات بالتزامن مع تزايد حالات الوفيات من كورونا في الولايات المتحدة (السهم ارتفع بنحو 14% منذ بداية إبريل).
 
وبحسب آخر بيانات مالية معلنة للشركة، فقد قفزت الأرباح بـ 23% خلال الفترة من إبريل إلى يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تتوقع الشركة تزايد أنشطة خدمات الجنائز حتى نهاية العام بدعم من وباء كورونا.
 
ومع ذلك قد تكون الأرباح أكبر إذا لم تكن هناك قيود على التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي لمواجهة الوباء والذي أثر في متوسط الإيرادات من تقديم خدمات مراسم الجنائز.
 
الاستثمار المربح
 
وبعيدا عن الوباء، فإن شركة (SCI) تعمل على تقديم خدمة مستدامة ومربحة في الوقت نفسه، إذ يصل متوسط نمو الأرباح من أنشطة خدمات الجنائز نحو 13% سنويا (الفترة 2013-2019).
 
حتى أن الاستثمار في السهم نفسه تضاعف 5 مرات في آخر عشر سنوات، أي أن كل دولار استثمر في هذا السهم في بداية 2010 ينتج اليوم 5 دولارات.
 
وطالما أن الموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة في هذه الحياة.. فستبقى أنشطة خدمات الجنائز.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout