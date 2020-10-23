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الكشف عن قيمة صادرات إيران إلى 6 دول عربية

23
OCTOBER
2020
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كشف مدير الشؤون العربية والإفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن، عن قيمة صادرات إيران إلى 6 دول عربية مجاورة، من بينها الإمارات.
 
وقال المسؤول أمس الأربعاء، إن إيران صدرت سلعا إلى ست دول عربية مجاورة بقيمة 5.348 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الجارية (الفترة من 20 مارس وحتى 20 سبتمبر 2020).
 
وأوضح أن العراق تصدر قائمة الدول الست، بتوريد 2.971 مليار دولار، تلته الإمارات بـ 1.933 مليار دولار، فيما جاءت عمان ثالثا بـ 165 مليون دولار والكويت رابعا بـ 73 مليون دولار وقطر خامسا بـ 62 مليون دولار.
 
كذلك أشار الى أن الصادرات للبحرين سجلت 3 ملايين دولار، فيما بلغت الصادرات إلى السعودية صفر.
روسيا اليوم
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