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بوتين: الاقتصاد الروسي عند مستوى مقبول

23
OCTOBER
2020
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعمل الحكومة والبنك المركزي خلال الأزمة الراهنة، وقال إنه تم احتواء نمو التضخم والبطالة في البلاد بفضل جهودهما.
 
وقال بوتين، أمس الخميس خلال جلسة منتدى "فالداي" الدولي للحوار، إن معدلات التضخم في البلاد تبلغ مستوى 3.9%، وتم تحقيق ذلك بفضل الجهود المشتركة للحكومة والبنك المركزي.
 
وأضاف، أن الحكومة بمساعدة برامجها الاجتماعية ومشاريعها تستثمر موارد كبيرة وتؤثر على حالة السياسة النقدية في روسيا.
 
وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي يتعافى من الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي هذا العام، وقال إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في روسيا في الوقت الراهن عند مستوى مقبول.
 
ولفت بوتين إلى أن قطاعات صناعية تتعافى، كما أن القطاع الزراعي يحقق نتائج جيدة، حيث تم استئناف التصدير.
 
وعن أداء الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من العام الجاري، وهي الفترة التي ضربت فيها أزمة كورونا العالم، قال إن الاقتصاد الروسي في هذا الربع تراجع بنحو 8%، أما الاقتصاد الأمريكي فقد انخفض بنسبة 9%، فيما هوى اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 14.5% - 14.7%.
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