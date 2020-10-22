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شركة قطرية تستحوذ على حقوق إدارة ميناء أنطاليا

22
OCTOBER
2020
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استحوذت شركة قطرية على حقوق إدارة ميناء أنطاليا غرب تركيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.
 
واتفقت شركة "غلوبال بورتس هولدنغ" على بيع حقوق إدارة ميناء أنطاليا إلى شركة QTerminals WLL القطرية التي تشغل محطة الحاويات في ميناء حمد القطري، مقابل 140 مليون دولار.
 
وذكرت شركة "غلوبال بورتس هولدنغ" في بيانها لبورصة لندن أنها ستستخدم عائد عملية البيع هذه في سداد جزء من سندات يوروبوند التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار وستقوم بسدادها في نوفمبر من عام 2021 القادم.
 
وكانت شركة الشرق الأوسط لإدارة موانئ أنطاليا تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى أغسطس من عام 2028.
 
يذكر أنه خلال عام 2019 حقق ميناء أنطاليا، الذي يتمتع بموقع استراتيجي فيما يخص البضائع السائبة والجافة بحاويات الشحن المستهدفة للأسواق الدولية بما يشمل أيضا كلا من آسيا والشرق الأوسط، عائدات بقيمة 47.5 مليون دولار.
 
ويعد ميناء أنطاليا أكبر ميناء منظم على الشريط الساحل الممتد لمسافة 700 ميل بحري بين مدينتي إزمير ومرسين، كما يستقبل الميناء نحو 1500 سفينة سنوية ويتمتع بالقدرة على تداول 350 ألف حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدما و4 مليون طن من البضائع السائبة والجافة.
روسيا اليوم
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