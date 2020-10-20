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من هو أغنى أغنياء الصين؟

20
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2020
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تصدر مؤسس مجموعة "علي بابا"، الرائدة عالميا في التجارة الإلكترونية، جاك ما (56 عاما) قائمة أغنى أغنياء الصين في 2020، وفقا لتقرير صحيفة الأعمال الصينية Hurun.
 
وقدرت ثروة الملياردير جاك ما بـ58.8 مليار دولار، فيما جاء في المركز الثاني "ما هواتينغ" رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية Tencent، وقدرت ثروته بنحو 57.4 مليار دولار.
 
فيما احتل تشونغ شانشان، صاحب شركة لإنتاج المياه المعبأة وشركة لإنتاج اللقاحات، المركز الثالث في التصنيف هذا العام بثروة تبلغ 53.7 مليار دولار.
 
وضمت قائمة المليارديرات الصينيين هذا العام 257 شخصية جديدة، وأصبحت الآن تضم 878 مليارديرا، يعيش نصفهم في بكين وشنتشن وشانغهاي وهانغتشو وقوانغتشو وسوتشو، وفقا لتقرير Hurun.
روسيا اليوم
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